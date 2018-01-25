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Çipras Haddini Aştı! Davos'ta Küstah Açıklamalar

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan çapını aşan açıklamalar. Almanya'ya borcunu ödemeyi reddeden, her fırsatta ülkesindeki insanları mağdur eden, ekonomik krizle iç içe yaşayan, Yunanistan Başbakanı, Ege denizinde Türkiye'nin gerilimi arttırdığını iddia etti.

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Çipras Haddini Aştı! Davos'ta Küstah Açıklamalar

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan çapını aşan açıklamalar. Almanya'ya borcunu ödemeyi reddeden, her fırsatta ülkesindeki insanları mağdur eden, ekonomik krizle iç içe yaşayan, Yunanistan Başbakanı, Ege denizinde Türkiye'nin gerilimi arttırdığını iddia etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:42
Çipras Haddini Aştı! Davos'ta Küstah Açıklamalar

Çipras Haddini Aştı! Davos'ta Küstah Açıklamalar 

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan çapını aşan açıklamalar. Almanya'ya borcunu ödemeyi reddeden, her fırsatta ülkesindeki insanları mağdur eden, ekonomik krizle iç içe yaşayan, Yunanistan Başbakanı, Ege denizinde Türkiye'nin gerilimi arttırdığını iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizi ile ilgili bir toplantıya katıldı. Burada Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulunan Çipras, Türkiye'nin Ege'de sürekli agresif askeri hamleler yapan bir komşu olduğunu Yunanistan'ın bununla uğraşmak zorunda olduğunu söyledi. 

Çipras 2015 yılında iktidara geldiğinde sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci sorunuyla değil, aynı zamanda Türkiye ile uğraşmak zorunda kaldığını söyledi. Küstah açıklamada Çipras, "Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor" dedi. 2016 yılında Türkiye ile AB arasındaki göçmen anlaşmasının gerekli olduğunu söyleyen Çipras, bunun 'zor' olduğunu söyledi.

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