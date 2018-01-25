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Çipli Kimlik Kartları Çıkarmışlardı! Detaylar Ortaya Çıktı

Banka Müşterilerinin hesaplarını boşaltarak milyon liralık vurgun yapan çetenin, sahte belgelerle başkası adına parmak izi verdiği ve çipli kimlik kartı çıkardığı öğrenildi. Siber polisin 35 kişilik dolandırıcılık çetesine yaptığı operasyon bir güvenlik açığını daha ortaya çıkardı.

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Çipli Kimlik Kartları Çıkarmışlardı! Detaylar Ortaya Çıktı

Banka Müşterilerinin hesaplarını boşaltarak milyon liralık vurgun yapan çetenin, sahte belgelerle başkası adına parmak izi verdiği ve çipli kimlik kartı çıkardığı öğrenildi. Siber polisin 35 kişilik dolandırıcılık çetesine yaptığı operasyon bir güvenlik açığını daha ortaya çıkardı.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:56
Çipli Kimlik Kartları Çıkarmışlardı! Detaylar Ortaya Çıktı

Çipli Kimlik Kartları Çıkarmışlardı! Detaylar Ortaya Çıktı

Banka Müşterilerinin hesaplarını boşaltarak milyon liralık vurgun yapan çetenin, sahte belgelerle başkası adına parmak izi verdiği ve çipli kimlik kartı çıkardığı öğrenildi. Siber polisin 35 kişilik dolandırıcılık çetesine yaptığı operasyon bir güvenlik açığını daha ortaya çıkardı.

Çete lideri, Bilecik'te sahte belgelerle Hayrullah Y. adına çipli kimlik çıkarmış. Çipli kimlikler için parmak ve avuç izi alan nüfus müdürlükleri, eski kayıtlar olmadığı için karşılaştırma yapamıyor, bu yüzden de süreçte aksama yaşanmıyor.  İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, bilgilerini ele geçirdikleri banka müşterilerinin hesaplarını sahte kimlikle boşaltan 35 kişilik bir çeteyi çökertmiş 22 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

1 milyon TL'nin üzerindeki soyunu yapan çeeteye bilgi sızdıran Hilal B. ile Eray A.'nın bir bankada çalıştığı öğrenilmişti. Operasyon, yeni kimlik kartlarına yönelik bir güvenlik açığını da gözler önüne serdi. Çete lideri, eline geçen bilgilerle, sahte kimlik kartı çıkartmış. Üstelik parmak izi ve avuç içi taramasından da geçmiş, tüm bu işlemler , Nüfus dairelerinde daha önce söz konusu bilgilerin yer almaması ve karşılaştırma yapılamamasından kaynaklanmış. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Çipli Kartçipli Kimlik Kartları
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