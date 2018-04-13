Cinsel İçerikli Hapları Satabilmek için Bunu Yaptılar! Polis Kıskıvrak Yakaladı

Yurtdışından getirilen hapların satışını engellemek ve faillerini adalet karşısına çıkarmak için Ankara Emniyeti'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda şebekenin izi bulundu. Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takibe tabi tutulan kişilerin kimlikleri ve adreslerini tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla operasyonu başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda ekipler yasadışı iş yürütülen çağrı merkezlerinde şahısları vatandaşları kandırmaya odaklanmış halde buldu.

Öyle ki dolandırıcılar polisi bir süre fark etmedi. Vatandaşları hukuk bürosundan aradıklarını söyleyen kişiler vatandaşın güvenini kazanmak için başlangıçta görüşmenin kayıt altına alındığını söylüyor daha sonra önündeki kağıtta yazılı olan metni okuyor. Haklarında icra takibi olduğunu söylüyor, internetten satın aldıkları ürünün borcunun ödenmediğini 1000 TL ödenmediği takdirde icranın gerçekleşeceğini belirtiyor. Daha sonra aranan kişi 1000 TL'lik ödemeyi yapması durumunda şahsın sipariş verdiği not alınıyor ve vatandaş talep etmediği ürünü korkutarak almış oluyor.

KPSSCAFE - ANKARA