Cihan Gerçek öldürüldü!

Tunceli'nin kırsal kesimlerinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK ile faaliyet yürüten sol terör örgütü MLKP'nin, 'sözde' bölgenin silahlı kanat sorumlusu 'Baran Dersim' kod adlı Cihan Gerçek'in öldürüldüğü tespit edildi. Teröristin, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori'de yer aldığı belirtildi.
Tunceli kırsalında, 28 Ağustos 2018 Salı günü, 6 kişilik MLKP’li terörist gruba yönelik, Venk Köprüsü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, hava harekatında, MLKP terör örgütünün ‘sözde’ Tunceli bölgesi silahlı kanat sorumlusu ‘Baran Dersim’ kod isimli Cihan Gerçek’in öldürüldüğü belirlendi. Teröristin cesedinin, arkadaşları tarafından olay bölgesinden kaçırıldığı saptandı.
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategori’de yer alan Cihan Gerçek’in uzun yıllardır örgüt içinde silahlı faaliyet gösterdiği, PKK’nın Kandil kamplarında silahlı eğitim aldıktan sonra yaklaşık 6 yıl önce Tunceli kırsalına geldiği belirtildi. (DHA)
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