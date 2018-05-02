Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çiftlikte İğrenç Olay! 26 Yaşındaki Erkeğe Tecavüz Edip , Şantaj Yaptılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 26 yaşındaki T.A. isimli erkeğe sarhoşken tecavüz edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan 42 yaşındaki M.T. ile 34 yaşındaki M.A'ya verilen beraat kararı bozuldu.

banner396

Çiftlikte İğrenç Olay! 26 Yaşındaki Erkeğe Tecavüz Edip , Şantaj Yaptılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 26 yaşındaki T.A. isimli erkeğe sarhoşken tecavüz edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan 42 yaşındaki M.T. ile 34 yaşındaki M.A'ya verilen beraat kararı bozuldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:02
Çiftlikte İğrenç Olay! 26 Yaşındaki Erkeğe Tecavüz Edip , Şantaj Yaptılar

Savcı, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,6 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İncirliova'nın Yazıdere mahallesinde yaşayan T.A, 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile bir çiftlik evine gitti. Burada arkadaşlarıyla geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A. iddialara göre T.A. isimli gence tecavüz edip, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Daha sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandığı iddia edilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek sürekli tecavüz etmeye başladılar. T.A. jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Fakat mahkeme heyeti duruşmada iki sanık hakkında şantaj görüntüleri ve tecavüz videolarının bulunmasına rağmen iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

Karar T.A.'nın avukatının başvurusuyla istinaf mahkemesine taşındı ve burada kararın bozulmasına karar verildi. Aydın'da aynı mahkeme tarafından yapılan yeni duruşmada iki sanık tutuklandı. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını yapmaları maksadıyla duruşmayı ileri tarihe ertelerken, sanıkların cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 16:12
Anahtar Kelimeler:
çiftlikçiftlik Iğrenç Olayçiftlikte Iğrenç Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurum Pasinler'de Muhtar Dehşeti! Ölü ve Yaralılar Var
Erzurum Pasinler'de Muhtar Dehşeti! Ölü ve Yaralılar Var
Belediye Başkanı'ndan 'Gece Mezarlık'ta Ağlayan Kız' Açıklaması Geldi
Belediye Başkanı'ndan 'Gece Mezarlık'ta Ağlayan Kız' Açıklaması Geldi
AK Parti'den 'Abdüllatif Şener' Açıklaması 'CHP'nin Adayı Olursa...'
AK Parti'den 'Abdüllatif Şener' Açıklaması 'CHP'nin Adayı Olursa...'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim