Çiftlikte İğrenç Olay! 26 Yaşındaki Erkeğe Tecavüz Edip , Şantaj Yaptılar

Savcı, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,6 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

İncirliova'nın Yazıdere mahallesinde yaşayan T.A, 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile bir çiftlik evine gitti. Burada arkadaşlarıyla geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A. iddialara göre T.A. isimli gence tecavüz edip, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Daha sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandığı iddia edilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek sürekli tecavüz etmeye başladılar. T.A. jandarmaya başvurarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Fakat mahkeme heyeti duruşmada iki sanık hakkında şantaj görüntüleri ve tecavüz videolarının bulunmasına rağmen iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

Karar T.A.'nın avukatının başvurusuyla istinaf mahkemesine taşındı ve burada kararın bozulmasına karar verildi. Aydın'da aynı mahkeme tarafından yapılan yeni duruşmada iki sanık tutuklandı. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını yapmaları maksadıyla duruşmayı ileri tarihe ertelerken, sanıkların cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.

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