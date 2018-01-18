Çiftlikbank Benzeri Siteler Çoğalıyor! 108 Site İncelemeye Alındı

Bakanlıklar tarafından hakkında inceleme başlatılan, SPK tarafından savcılığa haklarında suç duyurusunda bulunulan Çiftlikbank'ın benzeri 200'e yakın site olduğu ortaya çıktı. Bu sitelerin 108'inin incelemeye alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde resmi sitesinden bir duyuru yayımlayan Çiftlikbank yeni üye alımlarını durdurmuştu.

Üyelerine paralarını vermediği söylenen oluşum hakkında iki bakanlık soruşturma başlatmıştı. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da Çiftlikbank'ın reklamlarının 3 ay boyunca durdurulmasına karar verildi. Fakat tepkilere neden olan uygulamanın Türkiye'de tek olmadığı, Bizimtavuklar, Çılgıninekler, Anadolufarm, Sütbank gibi yüzlerce bu tarz site olduğu ortaya çıktı. Bakanlıklar bu konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Çiftlikbank benzeri 108 siteyle ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

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