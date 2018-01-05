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ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank incelemelerinin sürdüğünü, bu süre zarfında Çiftlikbank reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

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ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank incelemelerinin sürdüğünü, bu süre zarfında Çiftlikbank reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

05 Ocak 2018 Cuma 18:05
ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'

ÇiftlikBank'a Bir Şok Daha! Az Önce Açıklandı '3 Ay Süreyle Durduruldu'

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank incelemelerinin sürdüğünü, bu süre zarfında Çiftlikbank reklamlarının 3 ay süreyle tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çiftlikbank'ın 'Bank' ibaresini kullanmasının Bankacılık Kanununa aykırı olduğu, bakanlık müfetttişlerinin piramit satış yöntemiyle ilgili denetimlerinin sürdüğünü de hatırlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : 

"Bilindiği üzere son zamanlarda kamuoyunda sıkça gündeme gelen 'Çiftlikbank' ile ilgili olarak, Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir. Bu aşamada, firmanın gerçekleştirdiği tüm tanıtımlarda kullanmış olduğu 'Çiftlikbank' ifadesinin, Bankacılık Kanunu'nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.Gerekli izinler alınmadan 'Banka' ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması ilgili Kanun maddesi gereği yasak olup, tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulumuz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir.

Gerekli incelemeler devam etmekte olup, firmadan konuyla ilgili görüş ve savunması alındıktan sonra yine Reklam Kurulumuz tarafından nihai karar verilecek, gerekli görüldüğü hallerde idari para cezası da uygulanabilecektir. Verilecek nihai kararların kamuoyu ile paylaşılacağını ifade ederken, tüketicilerimizin bu ve benzeri oluşumlara karşı daha hassas ve ihtiyatlı davranmaları, tasarruflarını bu gibi alanlara yatırırken azami özeni göstermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız"

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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