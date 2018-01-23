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"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, AA Editör Masasının konuğu oldu. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Çiftlik bank ve Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, AA Editör Masasının konuğu oldu. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Çiftlik bank ve Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 18:15
"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"

"Çiftlik Banklar Tamamen Değişik Bir Dolandırıcılık, Türkiye'de 60 Bin Bitcoin Hesabı Var"

Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, AA Editör Masasının konuğu oldu. Ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Çiftlik bank ve Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çiftlik Bankların dolandırıcılık olduğunu söyleyen Topaç, yatırımcının bilinçlenmesi gerekli fakat daha önce müdahele edilseydi bu duruma gelinmeyeceğini söyledi. 

Bitcoin ile ilgili de konuşan Topaç, Türkiye'de SPK'nın bu konuda yasaklama kararı aldığını, fakat ileri dönemlerde Bitcoin'in öyle ya da böyle kullanılacağını geleceğin dijital parada olduğunu söyledi. Gedik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Erhan 

Topaç,"Çiftlik banklar, tamamen değişik bir dolandırıcılık olayı. Maalesef bu seviyeye gelmiş ama başından müdahale etmek, yatırımcının da bilinçlenmesi gerek. Bitcoin ise değişik bir olay. Kendi çapından yeni bir teknoloji. Geçen yıl bin 400'e yakın sanal para çeşidi oldu. Geçen yıl dünyada 700'e yakın halka açılan şirket olurken, ilk sanal para halka arzı bundan daha fazla gerçekleşti. Bitcoin uzun vadede her yerde olacak, bankalar da bunu kullanacak ve buradan yeni ürünler çıkacak. Türkiye'de de kabaca 60 binin üzerinde bitcoin hesabı var ve bunlar organize piyasada değil.SPK bunları yasakladı, bu nedenle bekletiyoruz. Şu anda organize piyasalardakine bile aracılık edemiyoruz. Bitcoin'in alım satımı ayrı bir şey ama organize piyasalardakini yatırımcıya sunmak lazım. Bitcoin 500 dolarken 'Alın bir bitcoin, çocuğunuza bırakın' demiştim ama şimdi bu fiyatlarda böyle bir şey önermem." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
çiftlik Bankçiftlik Bank Dolandırıcı
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