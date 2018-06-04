Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!

İnternet üzerinden kurdukları saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan 'Zalim Şişko, Tosun' gibi lakaplarla bilinen Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tahliye olduktan kısa süre sonra ortadan kayboldu.

banner396

Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!

İnternet üzerinden kurdukları saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan 'Zalim Şişko, Tosun' gibi lakaplarla bilinen Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tahliye olduktan kısa süre sonra ortadan kayboldu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:45
Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!

İnternet üzerinden kurdukları saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan 'Zalim Şişko, Tosun' gibi lakaplarla bilinen Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tahliye olduktan kısa süre sonra ortadan kayboldu.

 Habertürk'ün ulaştığı Sıla Aydın'ın Avukatı Abdullah Yörük, Sıla Aydın'ın uzunca bir süre ortalıklarda görünmeyi düşünmediğini ve kimsenin bilmediği bnir yerde can güvenliği sebebiyle saklandığını söyledi. Avukat Yörük, "Çok yıprandı. Çiftlik Bank ile ilgili gündeme gelmesiyle tepkileri daha çok üzerine çektiğini düşünüyor. İnsanlar bir muhatap bulamadıkları için de Sıla Aydın’ı muhatap olarak hedef gösteriyor. Oysa ki Sıla Aydın’ın şirketle hiçbir bağı yok. Güvenlik nedeniyle bilinmeyen bir yerde saklanıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın'dan ayrıldığını öne süren Sıla Aydın savcılık ifadesinde, "Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçum yok. Eşim Bursa’da çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı. Beni son 24 Şubat’ta aradı. Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı" şeklinde konuşmuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
çiftlik Bankçiftlik Bank Tosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!
Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak
Sevenleri Şokta! Genç Sanatçının Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Sevenleri Şokta! Genç Sanatçının Cansız Bedenine Ulaşıldı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim