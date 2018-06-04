Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!

İnternet üzerinden kurdukları saadet zinciriyle binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurtdışına kaçan 'Zalim Şişko, Tosun' gibi lakaplarla bilinen Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tahliye olduktan kısa süre sonra ortadan kayboldu.

Habertürk'ün ulaştığı Sıla Aydın'ın Avukatı Abdullah Yörük, Sıla Aydın'ın uzunca bir süre ortalıklarda görünmeyi düşünmediğini ve kimsenin bilmediği bnir yerde can güvenliği sebebiyle saklandığını söyledi. Avukat Yörük, "Çok yıprandı. Çiftlik Bank ile ilgili gündeme gelmesiyle tepkileri daha çok üzerine çektiğini düşünüyor. İnsanlar bir muhatap bulamadıkları için de Sıla Aydın’ı muhatap olarak hedef gösteriyor. Oysa ki Sıla Aydın’ın şirketle hiçbir bağı yok. Güvenlik nedeniyle bilinmeyen bir yerde saklanıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın'dan ayrıldığını öne süren Sıla Aydın savcılık ifadesinde, "Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçum yok. Eşim Bursa’da çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı. Beni son 24 Şubat’ta aradı. Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı" şeklinde konuşmuştu.

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