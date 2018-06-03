Çiftlik Bank Tosunu Mehmet Aydın'ın Eşi Tahliye Edildi

Çiftlik Bank soruşturması çerçevesinde 14 Mart 2018 tarihinde tutuklanan Sıla Aydın'ın tahliye edildiği bildirildi.

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarınca yapılan itiraz neticesinde sulh ceza mahkemesi kararıyla tahliye oldu. Sıla Aydın Perşembe gece yarısı cezaevinden salıverildi.

İfadesinde en son Mehmet Aydın'ı Ocak ayında gördüğünü belirten Aydın, eşinin kurduğu çiftlik bank organizasyonuyla ilgili dikkat çeken detayları anlatmıştı. Aydın, 23 Mayıs'ta oluşumla ilgili ek ifade vermişti. Çiftlik Bank'ın 'Zalım şişkosu' , 'Tosunu', 'Yogisi' olarak tanınan Mehmet Aydın'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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