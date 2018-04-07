Çiftlik Bank Soruşturmasında Yeni Gelişme: Mehmet Aydın'ın Son Hali Ortaya Çıktı

Çiftllik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın son hali ortaya çıktı.

Uzun süredir Türkiye gündeminden düşmeyen Çiftlik Bank olayında, flaş bir gelişme yaşandı. Mehmet Aydın'ın son fotoğrafı ortaya çıkarken soruşturmanın birleştirilmesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki dosyalar İstanbul'a gelmeye başladı.

24 Mart tarihinden bugüne kadar 1700 Çiftlik Bank soruşturma dosyası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Bunlara ek olarak binlerce dosyanın daha gelmesi bekleniyor.

Çiftlik Bank'ın ilişkiler ağının izini süren Milliyet.com.tr,, binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın tamamen ortadan kaybolmadan kısa bir süre önce Arjantin'de çektirdiği fotoğrafa da ulaştı.

Fönlü saçları ve bakımlı haliyle bugüne kadar basına yansıyan fotoğraflarından farkı bir görüntü ile görünen firari Mehmet Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz hiçbir bir iz yok.

İşte Mehmet Aydın'ın ele geçirilen son fotoğrafı:

BAŞSAVCILIK 80 İL'E YAZI GÖNDERDİ

Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart günü 80 ilde bulunan Başsavcılıklara bir yazı göndererek, Çiftlik Bank soruşturmasının merkezinin İstanbul olduğunu ve bundan sonra bütün soruşturmaların buradan devam ettirileceğini belirtti. Bu kapsamda tüm dosyaların İstanbul'a gönderilmesi istendi.

Savcılıklara gönderilen yazıda sistem üzerinden toplanan paranın 511 milyon lira değil 1 milyar 139 milyon 972 bin lira olduğu, 132 bin 222 kişinin sisteme para gönderdiği belirtilmişti. Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Şirketlerin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin açık olduğu anlaşılmıştır."

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