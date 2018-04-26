Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çiftlik Bank'ın Tosunu Brezilyalı Sevgili Yaptı! Keyfi Gıcır

Onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırdıktan sonra uruguay'a kaçan 'Uçan tosun, zalım şişko' lakaplarıyla bilinen mavi yumurta vaadleriyle insanları tokatlayan Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

banner396

Çiftlik Bank'ın Tosunu Brezilyalı Sevgili Yaptı! Keyfi Gıcır

Onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırdıktan sonra uruguay'a kaçan 'Uçan tosun, zalım şişko' lakaplarıyla bilinen mavi yumurta vaadleriyle insanları tokatlayan Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:36
Çiftlik Bank'ın Tosunu Brezilyalı Sevgili Yaptı! Keyfi Gıcır

Onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırdıktan sonra uruguay'a kaçan 'Uçan tosun, zalım şişko' lakaplarıyla bilinen mavi yumurta vaadleriyle insanları tokatlayan Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.  

Milliyet'te yer alan habere göre Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı bir kız. Aydın bu kızın fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birisinin iddiasına göre Mehmet Aydın ile eşi Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma aşamasına geldi.

Bir gece kulübünde çiftlik bank'daki insanlardan dolandırdığı paralarla çılgınlar gibi eğlenen Mehmet Aydın'ın burada tanıştığı Caroline ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmayı sürdürdüğü, bir süre sonra bu ilişkinin aşk aşamasına geldiği, birlikte tatile gittikleri öğrenildi. Aydın'ın yakın arkadaşının iddialarına göre Caroline ile sık sık birlikte olan Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birisinin ekran görüntüsünü de bu kişiye gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşiyse bu yazışmaları görerek adeta çılgına döndü. Aydın hala kırmızı bülten ile aranıyor. Dubai'den oturma izni , Uruguay'dan vatandaşlık alan 'Zalım Şişko' lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
çiftlik Bankçiftlik Bank Tosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataşehir'de Kabus! Ölü ve Yaralılar Var
Ataşehir'de Kabus! Ölü ve Yaralılar Var
Kayseri Milletvekili Halaçoğlu : Atatürk'ten Sonra Türkiye'yi İlk Defa Türkler Yönetecek
Kayseri Milletvekili Halaçoğlu : Atatürk'ten Sonra Türkiye'yi İlk Defa Türkler Yönetecek
Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'
Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Açıklama Geldi 'Cumhurbaşkanı Adayım Erdoğan'dır'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim