Çiftlik Bank'ın Tosunu Brezilyalı Sevgili Yaptı! Keyfi Gıcır

Onbinlerce kişinin milyonlarca lirasını dolandırdıktan sonra uruguay'a kaçan 'Uçan tosun, zalım şişko' lakaplarıyla bilinen mavi yumurta vaadleriyle insanları tokatlayan Mehmet Aydın'ın yurt dışındaki yaşantısına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Aydın'ın eşi Sıla Aydın ile boşanma aşamasına gelmesine sebep olan Brezilyalı bir kız. Aydın bu kızın fotoğrafını sosyal medya hesabından da paylaştı. Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden birisinin iddiasına göre Mehmet Aydın ile eşi Brezilyalı Caroline Elizabeth yüzünden boşanma aşamasına geldi.

Bir gece kulübünde çiftlik bank'daki insanlardan dolandırdığı paralarla çılgınlar gibi eğlenen Mehmet Aydın'ın burada tanıştığı Caroline ile çeviri programı vasıtasıyla yazışmayı sürdürdüğü, bir süre sonra bu ilişkinin aşk aşamasına geldiği, birlikte tatile gittikleri öğrenildi. Aydın'ın yakın arkadaşının iddialarına göre Caroline ile sık sık birlikte olan Aydın, 'Kadın dediğin böyle olur' diyerek yaptığı yazışmalardan birisinin ekran görüntüsünü de bu kişiye gönderdi. Mehmet Aydın'ın eşiyse bu yazışmaları görerek adeta çılgına döndü. Aydın hala kırmızı bülten ile aranıyor. Dubai'den oturma izni , Uruguay'dan vatandaşlık alan 'Zalım Şişko' lakaplı Mehmet Aydın'ın nerede olduğu henüz bilinmiyor.