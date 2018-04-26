CHP'li Özgür Özel : Erdoğan'ı En Çıldırtacak Adayı Açıklayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı için önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den gelen 'adayınızı açıklayın' çağrılarıyla ilgili konuşan Özgür Özel, "Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda.YSK takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı takvimle belirlenen son tarihten önce açıklanacak. Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak adayı açıklayacağız" dedi.

SAADET PARTİSİNDE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

Oylama Karamollaoğlu'nun Gül ile görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti ve Saadet Kart üzerinden devam ediyor. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı uzun zamandır merak edilen konular arasında yer alıyordu. Cumhur ittifakının karşısına , diğer partilerin çatı aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddiaları İYİ Parti ve CHP'li en yetkili ağızlar tarafından yalanmıştı. Özellikle İYİ Partili Akşener , kendisinin aday olacağını açıklamış, bu konuda geri adım atmanın doğru olmayacağını belirtmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyse Muharrem İnce, İlhan Kesici, Özgür Özel isimleri öne çıkıyor.

Yılmaz Büyükerşen'de CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayları arasında yer alıyor. Saadet Partili'ler Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve Temel Karamollaoğlu'nun bulunduğu bir listede oy kullanıyorlar.

Saadet Kart sahiplerinin giriş yaptıktan sonra karşılarına gelen ekranı şu şekilde

İYİ PARTİ'NİN ADAYI AKŞENER

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı, Eski Dışişleri Bakanı ve Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek erken seçimlerde adaylığını açıklaması durumunda mutluluk duyacağını fakat, kendisinin 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağını , bu kararından dönmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Ben Sayın Gül'ün adaylığından büyük mutluluk duyarım. Sayın Gül aday olduğu takdirde gerçekten çok sevinirim, başarılar dilerim. Ama bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde adaylığını 100 bin imza üzerinden ilan etmiş bir kadın olarak benim bu adaylığımı geriye almam mümkün değil" dedi.