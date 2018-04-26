CHP'li Muharrem İnce : İkinci Tura Kalırsa Meral Akşener'i Desteklerim

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce, Ahmet Hakan'la Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili konuştu. Muharrem İnce'yi telefonla aradığını belirten Ahmet Hakan, bu görüşmeyi köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan'a Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kararlı olduğunu söyleyen İnce "Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.

İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa...

Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.Beştepe’yi satacağım." ifadelerini kullandı. CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı henüz netleşmedi. CHP'li İnce, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde kendisinin 100 bin imzayla adaylığını açıklayacağını söylemişti.

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