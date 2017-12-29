CHP'li Bingöl:" Adeta Sivil Milisleri Yeniden Ülkenin Başına Bela Edecek Bir Madde"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Kahramanmaraş'ta parisinin olağan il kongresine katıldı.

Burada gündemdeki KHK'lara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bingöl, "Bir madde var ki o madde, Türkiye'de kardeş kavgasını körükleyecek bir madde. O madde, yargısız infazları yeniden önümüze koyacak bir madde. O madde fütursuzca birtakım yakıştırmalarla can alacak bir madde ve sorumluları da hiçbir şekilde hesap vermeyecek bir madde. Adeta bir örtülü af maddesi. Adeta sivil milisleri yeniden bu ülkenin başına bela edecek bir madde. Bu topraklar çok büyük acılar çekti. Binlerce insan faili meçhul cinayetlere kurban verildi ve hâlâ failleri tespit edilmemiş durumda. Böyle büyük acılar yaşadı bu topraklar. Şimdi o acıları katbekat önümüze koyacak bir Kanun Hükmünde Kararname'yle karşı karşıyayız. Sağduyulu bazı şahıslar bu maddenin kabul edilebilir olmadığını söylüyor ama onlara bile çok net bir şekilde saldıran, troller eliyle onları eleştiren bir düzenleme. Yargının hali malûm; artık tarafsız yargıymış, bağımsız mahkemelermiş, bunlardan bahsetmek mümkün değil. Hele bu Kanun Hükmünde Kararname'nin bir maddesi var ki Danıştay ve Yargıtay'a yeni kadrolar veriyor, o da hayata geçirildiğinde artık hiçbir vatandaşımızı gönül rahatlığıyla 'Benim ülkemin bağımsız yargısı var. Ben giderim hakkımı orada ararım' deme şansı yok. İşte ülkeyi bu anlayış bu hale getirdi. Bunun adı onların deyişiyle AKP zihniyeti. Zihniyeti bozuk olanlar işte ülkeye bu kadar bela açıyorlar" dedi.

Taşerona kadro düzenlemesini de barındıran KHK'daki maddeye de değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Biz dayattığımız için istemeden hayata geçirmek zorunda kaldılar ama nasıl? İşte bu KHK'nın içine koydular kıyısından, köşesinden tırtıkladılar, önümüze anlamsız bir durum çıktı. Nedir bu? Bir; bütün taşeron işçileri kapsamıyor. İki; yazılı ve sözlü yaparak alacağız. Siz Başbakanlığa müsteşar mı alıyorsunuz? Siz, üniversiteye rektör mü alıyorsunuz? Alın teri ile ailesini geçindirmek üzere üç kuruşluk maaşı bir ay boyunca bekleyen emekçileri bir nebze rahatlatmak için onları kadroya alacaksınız bu kadar basit. Sınava tabi tutacağız diyorlar. Niçin? Yandaşlarını korumak için. Diyorlar ki 'Güvenlik soruşturmasından geçireceğiz.' Yahu zaten bunlar 8- 10 yıldır çalışıyorlar. O sizin bahsettiğiniz güvenlik soruşturmasından geçmişler. Ne istiyorsunuz bu garibanlardan, bu emekçi kardeşlerimizden?Bırakın, tamamı tek bir hükümle kadroya alındı bitti. Yapmıyorlar, bunların kafasında öyle bir anlayış var ki partizanlık. Kadrolaşmayı liyakate göre yapmıyorlar." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA