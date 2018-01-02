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CHP'li Ağbaba'dan Asgari Ücret Çıkışı! 'Sadece Bir Ay Asgari Ücretle Geçinsinler'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son yıllarda asgari ücretlinin maaşlarının eridiğini, yapılan zamların asgari ücretli çalışanların eline geçmediğini öne sürdü.

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CHP'li Ağbaba'dan Asgari Ücret Çıkışı! 'Sadece Bir Ay Asgari Ücretle Geçinsinler'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son yıllarda asgari ücretlinin maaşlarının eridiğini, yapılan zamların asgari ücretli çalışanların eline geçmediğini öne sürdü.

02 Ocak 2018 Salı 14:56
CHP'li Ağbaba'dan Asgari Ücret Çıkışı! 'Sadece Bir Ay Asgari Ücretle Geçinsinler'

CHP'li Ağbaba'dan Asgari Ücret Çıkışı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, son yıllarda asgari ücretlinin maaşlarının eridiğini, yapılan zamların asgari ücretli çalışanların eline geçmediğini öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yayımladığı yazılı açıklamada,"Bir Başbakan Yardımcısı'nın yapılan asgari ücret zammını övmek için başka bir örnek bulamaması üzüntü vericidir. Asgari ücretin 15 yılda 9 kat arttığını söyleyenler ülkedeki döviz kurunu, benzinin litre fiyatını, etin kaç lira olduğunu söyleyemiyorlar. 3 aylık maaşı ile araba alabilenler, emekçinin 42 aylık maaşı ile araba alacağını övünerek söyleyebiliyorlar. AKP yöneticileri kendi ürettikleri rakamlarla yaptıkları icraatları ballandıra ballandıra anlatıyorlar ama söylediklerine ne kendileri ne de halk inanıyor. Otoyola, köprülere, benzine, doğalgaza zam yapılınca 'güncelleme', ekmeğe yapılınca 'zam yok, gramaj ayarı var' denen ülkede, asgari ücretliye dalga geçer gibi, '42 ay yeme içme arabanı alırsın' diyorlar.

Bunu söyleyenler sadece bir ay asgari ücretle geçinmeye çalışsın, hatta bir ay çok gelirse sadece bir gün ceplerinde 3 lirayla eve ekmek götürme derdine düşsünler görelim.Oysa rakamlar onların söylediğinin tam tersini söylüyor. Bir asgari ücretli İrlanda'da 7 bin 100 lira, Almanya'da 6 bin 800 lira, Slovenya'da 3 bin 600 lira, Yunanistan'da 3 bin 100 lira alırken, Türkiye'de bin 603 lira alıyor."Örneğin İngiltere'de bir işçi asgari ücreti ile 300 kilogram, Almanya'da 214 kilogram, Türkiye'de ise 40 kilogram et alabiliyor. Türkiye ile İngiltere arasında 7,5 kat fark var. Asgari ücret, 2016'da 493, 2017'de 432, 2018'de 352 Avroya karşılık geliyor. Son 3 yılda asgari ücretlinin maaşları eridikçe eriyor. Yapılan zamlar emekçinin eline geçmiyor." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.01.2018 15:00
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