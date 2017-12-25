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CHP'den Taşeron Çıkışı 'İktidar Bizim Projemizi Çaldı'

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan taşeronların sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili süreç 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlıyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın taşeron kadro süreciyle ilgili açıklamalarına sayfanın üstünde yer alan arama kısmı vasıtasıyla erişim sağlayabilirsiniz.

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CHP'den Taşeron Çıkışı 'İktidar Bizim Projemizi Çaldı'

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan taşeronların sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili süreç 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlıyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın taşeron kadro süreciyle ilgili açıklamalarına sayfanın üstünde yer alan arama kısmı vasıtasıyla erişim sağlayabilirsiniz.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:21
CHP'den Taşeron Çıkışı 'İktidar Bizim Projemizi Çaldı'

CHP'den Taşeron Çıkışı 'İktidar Bizim Projemizi Çaldı'

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan taşeronların sürekli işçi statüsüne geçişiyle ilgili süreç 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle başlıyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın taşeron kadro süreciyle ilgili açıklamalarına sayfanın üstünde yer alan arama kısmı vasıtasıyla erişim sağlayabilirsiniz.

Dün yayımlanan KHK ile Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan işçilerin sürekli işçi statüsünde istihdamına ilişkin detaylar ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, taşeron kadro meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkezinde  basın toplantısı düzenleyen Tezcan "Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi CHP’nin sahibi olduğu ve takipçisi olduğu bir projedir. 2015 seçimlerinden bu yana patenti bize ait olan ortaya attığımız bir projedir. İktidarın en azından söylem düzeyinde bunu kabul etmiş olması sevindiricidir. Bizim bu projemizi önce çaldılar, ona bir şey demedik, sonra ifsat ettiler, milleti de iğfal ettiler, kandırdılar. Yetersizdir, eksiktir, tamamlanması gerekir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sınırlı da olsa belirli bir işçiye kısmen kadro verilmiş olması sevindiricidir. Getirilen düzenlemede eşitlik yok" dedi. 

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Son Güncelleme: 25.12.2017 16:27
Anahtar Kelimeler:
ChpChp Taşeron
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