CHP'den Devlet Bahçeli'ye "Sarayın Taşeronuydu , Şimdi Kadrolusu Oldu"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili konuştu.

Bahçeli ile ilgili taşeron benzetmesi yapan Ağbaba, "Dükkanı kapattılar, anahtarı saraya teslim ettiler. Bir parti iktidar olmayacağını yaklaşık iki yıl önceden ilan ediyor. Bu partinin ciddiyetini kamuoyu takdir etsin. AKP her dönem paydaş buluyor, şimdi yanına yeni paydaş buldu, MHP ile yola gidiyor. Milliyetçiler, Devlet Bahçeli'yi ve sözcülerini kadro dışı bırakmıştır. Tabanları gitmiştir, tamamen AKP'nin yan kuruluşu olarak devam etmektedir. Onların ciddiye alınır sözleri yoktur. Çünkü geçmişte Cumhurbaşkanı'na, AKP'ye söylediklerine bakınca, daha dün 'Seni Yüce Divan'da yargılatmazsam namussuzum' diyenler, bugün sarayın yancısı olmuştur. Sarayda, dün itibarıyla kadrolu olmuştur. Dün taşerona başvurunun son günüydü.

Sayın Bahçeli, bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı, artık kadrolu biridir, şimdi sarayın kadrolusudur. Taşerondu şimdi kadrolu oldu. Devlet Bahçeli'nin iş güvencesini de aldığı anlaşılıyor." dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu gazetecilere ilişkin aldığı karara yönelik değerlendirmesine de yanıt veren Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin kararının tanınmaması Türkiye'de hukuku arayanlar için de son umuttur. Artık Türkiye'de hukukun olmadığını, yargının bağımsız olmadığını dünya alem görmektedir. Türkiye maalesef hükümet eliyle çadır devleti konumuna zorla itilmektedir." dedi.

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