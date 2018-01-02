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CHP'den Açıklama Geldi 'CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tura ittifakla girmenin gündemlerinde olmadığını söyledi.

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CHP'den Açıklama Geldi 'CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tura ittifakla girmenin gündemlerinde olmadığını söyledi.

02 Ocak 2018 Salı 14:39
CHP'den Açıklama Geldi 'CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak'

CHP'den Açıklama Geldi 'CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olacak'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci tura ittifakla girmenin gündemlerinde olmadığını söyledi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının parti içerisinden belirleneceğini belirterek, "2019 Kasım gibi görünen bana göre bu yıl gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri noktasında, CHP'nin cumhurbaşkanı seçimi noktasında ittifak ile seçime girmek, birinci tur bakımından gündeminde yoktur. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yetkili orgalarında görüşülüp karara bağlanacaktır. Ancak CHP'nin adayı hiç şüphesiz bir CHP'li olacaktır." dedi.

İran'daki protestolara ilişkin de konuşan CHP'li Altay, "İran'da eksikler var, demokrasinin son derece daraldığı kanalda insanlar çıkış arıyor. Bu çıkış aranırken şiddetten uzak durmak lazım. Kan, gözyaşı olmadan da insanların demokrasiyi elde edebileceğine, adaletin tesis edilebileceğine inananlardanım. İran'ın huzur ve istikrarı bizim açımızdan da son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.01.2018 14:42
Anahtar Kelimeler:
ChpChp Grup Başkanvekili
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