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CHP Yıldız Tilbe ile Anlaşmaya Vardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma işlemlerini tamamladı.

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CHP Yıldız Tilbe ile Anlaşmaya Vardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşma işlemlerini tamamladı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 21:13
CHP Yıldız Tilbe ile Anlaşmaya Vardı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Kandıramazsın Beni' isimli şarkı için ön anlaşmaya vardı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" şeklindeki sözleri kısa sürede sosyal medya üzerinden Tamam , devam kampanyalarına dönüşmüş, AK Parti'liler ve MHP'liler Devam şeklinde paylaşımlar yaparken, muhalefet cephesi 'Tamam' paylaşımları yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için seçim şarkıları belirlemeyi sürdüren CHP 'TAMAM' kampanyası üzerinden devam etme kararı aldı. Bu kapsamda Yıldız Tilbe'nin söz ve müziği kendisine ait 'Kandıramazsın Beni' çalışmasının seçim şarkısı olarak kullanılması için sanatçıyla ön anlaşmaya vardı.  CHP bu parçayı seçim şarkısı olarak meydanlarda kullanacak.

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Anahtar Kelimeler:
ChpChp Yıldız Tilbe
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