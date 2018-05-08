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CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayları Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayları Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti.

08 Mayıs 2018 Salı 16:08
CHP ve İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayları Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti. Muharrem İnce'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı adaylarını ziyareti çerçevesinde ikinci durağı İYİ Parti oldu.

İnce, Dün de Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelmişti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'ye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.İnce'yi İYİ Partili yetkililer karşıladı. İnce daha sonra Meral Akşener'in makam odasına geçti. İki aday , burada tokalaşarak , basın mensuplarına poz verdi. Görüşme basına kapalı şekilde devam etti.

İnce ile Akşener'in görüşmenin ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

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