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CHP PM Olağanüstü Toplanıyor! O İsimler için Disiplin Süreci Başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, disiplin dosyalarının görüşülmesi için perşembe günü olağanüstü toplantı kararı aldı.

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CHP PM Olağanüstü Toplanıyor! O İsimler için Disiplin Süreci Başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, disiplin dosyalarının görüşülmesi için perşembe günü olağanüstü toplantı kararı aldı.

26 Haziran 2018 Salı 23:34
CHP PM Olağanüstü Toplanıyor! O İsimler için Disiplin Süreci Başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, disiplin dosyalarının görüşülmesi için perşembe günü olağanüstü toplantı kararı aldı. Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, CHP PM , Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla perşembe günü olağanüstü toplantı kararı aldı. PM toplantısının tek gündemininse disiplin dosyaları olması bekleniyor.

CHP Tüzüğüne göre PM, kendi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, Büyükşehir belediye başkanlarının ve milletvekillerinin parti suçu oluşturan eylemnleri için disiplin süreci başlatabiliyor. 24 Haziran'dan sonra parti genel merkezini ve Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran bazı isimler hakkında disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor.  

Bu isimler arasında Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz ve Eren Erdem'in olmasına kesin gözle bakılıyor. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk dosyalarının Parlemento Meclisi toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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ChpChp DisiplinChp Pm
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