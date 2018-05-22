CHP'nin Konya Milletvekili Adayı Abdüllatif Şener'e Tepki Var

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Konya 1. Sıra milletvekili adayı gösterilmesine, CHP Meram ilçe Başkanı Ahmet Yiğit Tepki gösterdi.

Yiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti içerisinden birisinin aday gösterilmesi yerine AK Parti kurucularından Şener'in listede yer almasını doğru bulmadıklarını belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden milletvekili aday listelerinin açıklanmasından sonra tepki gösteren Yiğit şu ifadeleri kullandı : Konya'nın kaç ilçesinin olduğunu bilmeyen, Konya halkının demografik yapısına hakim olmayan ve hatta daha önce Konya'da bir gece dahi geçirmemiş bir isim olan Abdüllatif Şener'in, Parti Meclisimizin toplantısında birinci sıra olarak açıklandığını bilmenizi isteriz. Bu karar başta parti örgütlerimizi ve Konya halkını tanımamaktır.

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