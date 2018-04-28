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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İlhan Kesici Mi Olacak? İlhan Kesici Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde hükümlü bulunan Yozgat Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı'nı ziyaret etti.

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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İlhan Kesici Mi Olacak? İlhan Kesici Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde hükümlü bulunan Yozgat Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı'nı ziyaret etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:45
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Adayı İlhan Kesici Mi Olacak? İlhan Kesici Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinde hükümlü bulunan Yozgat Boğazlıyan CHP İlçe Başkanı'nı ziyaret etti. Daha sonra CHP İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret eden CHP lideri, kendisini dışarıda bekleyen birinin 'Adayınız İlhan Kesici Mi, Ekonomiyi ancak onun gibi bir ekonomist düzeltebilir' sorusuna gülümseyerek yanıt verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu uzun zamandır gündemde. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu aday olmayacağını daha önce açıklamıştı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Muharrem İnce'nin yanı sıra, Turgut Özal'ın prenslerinden , Süleyman Demirel'in damadı bir dönem Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yapan merkez sağ görüşlü İlhan Kesici'nin de adı gündeme geliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sık sık gündeme geliyor.  

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

KİŞİSEL BİLGİLER

22 Kasım 1948, Sivas, Zara'da doğdu.

Babası perakende ticareti yapan bir tüccar, annesi ev kadını.

Çok iyi bildiği yabancı dil: İngilizce

Binhan Kesici ile evli (1994), bir kızları var Aslıhan Kesici (1997)

EĞİTİM DURUMU

İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Sivas'ta okudu.

Üniversite: Ankara, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ; Endüstri Mühendisliği, Lisans 1972, Yüksek Lisans 1976

İngiltere, Bradford Üniversitesi, Proje Planlama Merkezi, Kalkınma ve Altyapı Projeleri eğitimi, 1974

İngiltere, Londra, Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü, Devlet  Yüksek Yöneticiliği eğitimi, 1982

İŞ HAYATI

1972   TC Devlet Demiryolları, TCDD, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi (APK), Dünya Bankası projeleri

1975    Askerlik Hizmeti: 4-aylık kısa dönem, Ankara Mamak Muhabere Okulu.

1977    TCDD, APK Dairesi, Daire Başkan Yardımcısı.

1979     Devlet Planlama Teşkilatı, DPT, Ulaştırma-Haberleşme Sektörü, Uzman.

1981     Devlet Planlama Teşkilatı, Daire Başkanı.

1984     Devlet Planlama Teşkilatı, Koordinasyon Başkanı-Genel Müdür.

1985     Avrupa Topluluğu (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci (Büyükelçi) Yardımcısı, Ekonomik İlişkiler

1987     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Danışmanı.

1991     DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI,MÜSTEŞAR

1991     Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi.

1995-1999  TBMM, 20. Dönem, Bursa Milletvekili, Anavatan Partisi (ANAP)                                                                                                          Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi.                                                                                                                                                        NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi  
                        Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi

2007-2011  TBMM, 23. Dönem, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP).    
                        Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi. 
                        NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi

2015-2019  TBMM, 25 ve 26. Dönem, İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
                        Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye Delegasyonu Üyesi

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ilhan KesiciIlhan Kesici Kimdir
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KK 27 dakika önce

CHP hata yapar bu adamdan ne köy olur nede kasaba ilhan kesici yerine,Yılmaz Büyükerşen i aday gösterir lerse isabetli karar vermiş olurlar.zira Büyük Erşen Sağcısi ve solcu suyla sevilen dürüst ilkeli başarılı bir Siyaset ve bilim adamıdır. CHPliler iyi düşünsünler.!!!

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