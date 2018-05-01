CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Cuma Günü Açıklanacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan : Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek Bayramı, tüm çalışanlarımızın emek bayramını kutluyorum. Tabi siz basın emekçileri olarak bu bayramda da çalışıyorsunuz. Sizleri tekrar bugün tatil günü burada topladık. Her bayram sizler görevinize devam ediyorsunuz. Dün yine iş cinayetleri devam ediyor, bir maden işçisi iş cinayetine kurban gitti. İş cinayetlerinin arttığı dönemde bir ortamda, emek bayramı kutluyoruz. Acıların olmadığı, emeğin hak ettiği saygıyı gördüğü bir Türkiye ve dünya diliyoruz. Değerli arkadaşlar seçim yaklaşıyor, seçim yaklaşırken ateş bacayı sardı, telaş başladı. Telaş paketi açıkladılar dün. Bizim 2015 yılındaki seçim bildirgemizi çalmışlar.

3 SENE SONRA DEDİKLERİMİZİ GÜNCELLEYİP, UYGULUYORLAR

Onu da bozarak almışlar. İki şey önemli, aradan geçmiş 3 sene, 3 sene önce söylediklerimizi güncelleyip, vatandaşın hak ettiğinin daha iyisini vermek yerine 3 sene sonra çalıyorlar, çalarken eksik olarak uyguluyorlar. Yine de iyidir bir adım daha atmış olmaları. Vatandaşın belli dertlerine bir nebze çare olacağı için iyidir, kesin çare değildir. Bu telaş paketine aldanmayın, bunun daha çoğunu yapmak mümkün.

EMEKLİYE İKİ MAAŞ İKRAMİYE VERECEĞİZ

Bunun daha çoğunu 3 sene önce verecektik. 2018 yılında yeni bir seçime gidiyoruz, CHP iktidarı kurulacak. 2015 'de emekliye iki maaş ikramiye dedik, 2500 lira maaş alıyorsa, 5 bin lira ikramiye alacak, iki bin lira maaş alıyorsa 4 bin alacak dedik, bunu 2015 'de dedik. Biz bunu söylediğimizde kıyameti kopardılar nasıl vereceksiniz diye, 3 sene milleti oyaladılar, şimdi paçaları tutuştu 1000 lira veriyorlar. Sarayın dakikası 1600 lirayı geçiyor, gözlerine çok görünmüyor, 1000 lira emekliye verirken çok görülüyor. CHP iktidarında emekliye iki maaş ikramiye verilecek. Paket açıklamışlar dedim ya telaş paketi, vergi ve prim ödemeleriyle ilgili af getiriyoruz demişler. Niye affa mahkum bırakıyorsunuz. Esnafı neden affa mahkum bırakıyorsunuz, 16 yılda 6 sefer vergi affı çıkardınız. 6 sefer affa rağmen esnaf ödeyememiş borçlarını, vergisini hala ödeyemez hale gelmiş. Mesele demek ki siz esnafı vergisini ödeyemez hale gelmiş.

YAŞLILIK MAAŞI

3 SENE ÖNCE SÖYLEDİK.

İMAR BARIŞI

2015 YILINDA SÖYLEDİK.

BAĞ-KUR

3 SENE ÖNCE NEDEN ESNAFI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ DEDİK. ŞİMDİ SEÇİM GELDİ , DÜZELDİLER.

Biz yeni seçim bildirgemizi açıkladığımızda göreceksiniz yine tutuşacaklar. Milletimize sesleniyorum, bir kere daha bizim taahhüt ettiğimizi 4 sene sonra almak istemiyor, doğrudan almak istiyorsanız gidip bize oy vereceksiniz.

Memurların bayramı yok mu? bunlara neden bayram vermiyorsun. Bu paket verme paketi değil, aldatma paketi, oy alma paketi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayımızı cuma günü saat 10.00'da açıklayacağız.

-CHP'DE HANGİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR?

İLHAN KESİCİ, YILMAZ BÜYÜKERŞEN İSİMLERİ AN İTİBARİYLE CHP'DE EN ÇOK GÜNDEME GELEN İSİMLER OLDUĞU BİLİNİYOR. CHP'NİN CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞI İSMİN TOPLUMUN HER KESİMİNDEN OY ALACAK BİR İSİM OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR. MUHARREM İNCE İSMİ DE SON GÜNLERDE ÖNE ÇIKIYOR.