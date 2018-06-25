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CHP Milletvekili'nden Parti Genel Başkanı ve Yönetime İstifa Çağrısı

Elazığ'da 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Gürsel Erol, partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimini istifaya çağırdı.

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CHP Milletvekili'nden Parti Genel Başkanı ve Yönetime İstifa Çağrısı

Elazığ'da 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Gürsel Erol, partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimini istifaya çağırdı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 20:17
CHP Milletvekili'nden Parti Genel Başkanı ve Yönetime İstifa Çağrısı

Elazığ'da 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP'den milletvekili seçilen Gürsel Erol, partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimini istifaya çağırdı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Erol, "Mevcut Genel Merkez Yönetimini sıfat ve unvanları ne olursa olsun bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum. Bu çağrımı genel merkez tarafından belirlenen, garanti seçim bölgesinden gelen bir milletvekili olarak değil, Tunceli ve Elazığ'da seçim kazanmış, partinin ilkeleri ve etik değerleriyle siyaset yapan fedakar bir milletvekili olarak yapıyorum.

Partimizin koltuk adamlarına değil, ülkenin yönetimi ile ilgili iddia taşıyan dava adamlarına ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu. CHP Tunceli Milletvekiliyken, Elazığ'dan bu dönem aday gösterilen Erol, 41 sene sonra Elazığ'dan CHP'nin çıkardığı ilk milletvekili olmuştu.

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