CHP Milletvekili Cihaner'den İYİ Parti Tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 15 Milletvekilinin İYİ Partiye katılarak , İYİ Partinin kanunen seçime katılmasına olanak sağlayan CHP yönetimine tepki gösterdi.

CHP ile ilgili 'sol bir siyasi partidir' çağrısı yapan Cihaner, İYİ Parti'nin seçimlere katılması için yapılan çabaların Komünist Parti, DSP ve ÖDP için de yapılması gerektiğini savundu. İlhan Cihaner "ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." dedi.

Cihaner'in Açıklaması Büyük Tepki Çekti!

İlhan Cihaner'in açıklamaları sonrasında sosyal medya üzerinden "Sen geç, seni tutan mı var? , koltuk sevdanız tükenmemiş belli" şeklinde yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazıları...

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