CHP'li Vekilden İYİ Parti Açıklaması 'Koyun Gibi Gittik'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İYİ Parti'ye geçen daha sonra da CHP'ye geri dönen vekillerden Okan Gaytancıoğlu, söz konusu transferden haberlerinin olmadığını, 'Yapamam' dediklerini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler Edirne'den milletvekili adayı gösterilen Gaytancıoğlu, parti değişikliği teklifinin ilk geldiğinde 'eşim, annem kızar' diyerek tepki gösterdiğini söyledi. Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de 'geçer' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim 'Ben yapamam; annem kızar, eşim kızar, halkım kızar' dedim" ifadelerini kullandı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA