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CHP'li Vekilden İYİ Parti Açıklaması 'Koyun Gibi Gittik'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İYİ Parti'ye geçen daha sonra da CHP'ye geri dönen vekillerden Okan Gaytancıoğlu, söz konusu transferden haberlerinin olmadığını, 'Yapamam' dediklerini söyledi.

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CHP'li Vekilden İYİ Parti Açıklaması 'Koyun Gibi Gittik'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İYİ Parti'ye geçen daha sonra da CHP'ye geri dönen vekillerden Okan Gaytancıoğlu, söz konusu transferden haberlerinin olmadığını, 'Yapamam' dediklerini söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:27
CHP'li Vekilden İYİ Parti Açıklaması 'Koyun Gibi Gittik'

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İYİ Parti'ye geçen daha sonra da CHP'ye geri dönen vekillerden Okan Gaytancıoğlu, söz konusu transferden haberlerinin olmadığını, 'Yapamam' dediklerini söyledi.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimler Edirne'den milletvekili adayı gösterilen Gaytancıoğlu, parti değişikliği teklifinin ilk geldiğinde 'eşim, annem kızar' diyerek tepki gösterdiğini söyledi. Gaytancıoğlu, "Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de 'geçer' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim 'Ben yapamam; annem kızar, eşim kızar, halkım kızar' dedim" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 31.05.2018 10:48
Anahtar Kelimeler:
ChpChpli Vekil
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Zafer 2 saat önce

Annesi ağzına acı biber sürer bu nasıl bir açıklama halk en sona geliyor demekki demokrasi gazisi olduk dese anlarız geçme o halde

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