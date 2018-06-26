CHP'li Tanal Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti ve Şanlıurfalı vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Avukatlarıyla Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek burada şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sunan Sağlam, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tanal'ın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen Sağlam, "CHP milletvekili ve sözde Urfalı Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarını hazmedememiştir. Hazımsızlık öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, bu sefer de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sonuçların 'Millete müstahak' olduğundan bahsetmiştir." dedi.

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