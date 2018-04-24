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CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine "Aşağıda olsam ağzının payını verirdim" diyen Cumhurbaşkanına yanıt verdi.

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CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine "Aşağıda olsam ağzının payını verirdim" diyen Cumhurbaşkanına yanıt verdi.

24 Nisan 2018 Salı 11:44
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine "Aşağıda olsam ağzının payını verirdim" diyen Cumhurbaşkanına yanıt verdi.

Dün mecliste yaşanan gerilimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumuna yanıt veren Özgür Özel, "Ağzımın payını, bana verilmesi gereken dersi nerede vermek istiyorsa ben hazırım. Kendisine en yakın medya kuruluşunda, kendi belirlediği gazetecilerle, kendi istediği saatte, kendi istediği kadar danışman ve koruma ordusuyla karşısına çıkmaya hazırım. Ben tek başıma geleceğim. Demokrasilerde siyasi figürler ‘bu kişi’ diye işaret edilebilir. Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin meclisine ve milletin vekillerine yukarıdan bakma yeri ve hakaret etme yeri değildir. Erdoğan’ın dili bir siyaset dili değil bir tehdit dilidir.

Demek ki Erdoğan, bundan sonra milletvekili ve grup başkan vekili belirlerken en iyi biat edeni, en sadık olanı değil, en iyi cevap verebilecek olanı tercih etmek durumundadır. Tasfiye sürecindeki Başbakan Binali Yıldırım’ın da, söylediklerimizden rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır. Tarafımdan kullanılan ifadeler Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ergin Ergül, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın komisyona verdiği tutanak altındaki ifadeleridir." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpChp özgür özel
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