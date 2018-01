CHP'li İsimden Sert Sözler: "Erdoğan Koprolali Hastalığına Yakalandı" (Koprolali Nedir , Belirtileri)

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Koprolali' hastalığına yakalandığını söyledi. Peki Koprolali hastalığı nedir?

CHP'li Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin Zeytin Dalı Harekatına verdiği destekten rahatsız olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Siyasette devletin en tepesindeki insandan partisinin bütün sözcülerine kadar ‘terbiyesiz, edepsiz, ulan ahlaksız’ lafları havalarda uçuşuyor. Öncelikle şunun bilinmesi lazım… Tarafsız kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edip bu yemini çiğneyen birinden Türkiye’de hiç kimsenin alacağı ahlak dersi olamaz. Bir hastalık var tıpta ‘koprolali’ diye. ‘Koprolali’ hastalığı şu demek. ‘Bir kişinin istemsiz bir şekilde küfürlü ve saldırgan sözler söylemesi.’ Üzülerek, ifade etmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan ‘koprolali’ hastalığına yakalanmıştır. Allah’tan şifa diliyorum. Türkiye’nin selameti için kendisinin bu hastalıktan bir an önce hastalıktan kurtulması gerekir. Şimdi burada ‘ahlaksız’ kavramından kastedilen tabi ki siyasi ahlaktır ama kime ‘siyasi ahlaksız’ denildiğine de bir bakmak lazım. Bir siyasetçi, üstelik devletin en tepesindeki siyasetçi gerilimden, kutuplaşmadan, kamplaşmadan besleniyorsa o bir siyasi ahlaksızdır. Namusu ve şerefi üzerine ettiği yemini çiğneyen bir siyasetçi siyaseten ahlaksızdır. Mehmetçik, kan akıtıp, can verirken bunu bir ‘tek adam şovu’na çevirmek isteyen siyasetçi, siyaseten ahlaksızlığın daniskasını yapmaktadır. ‘Koprolali’ hastalığından bir an önce kurtulmasını kendisine tavsiye ediyoruz.”

Koprolali Nedir?

Koprolali, Tourette sendromunun bir özelliği olan, istemsiz şekilde küfretme rahatsızlığıdır. Koprolali, kültürel olarak tabu olan ya da genellikle sosyal kullanım için uygun olmayan bütün sözcükleri kapsar.

Koprolali, karmaşık bir ses tikiyle tanımlanır ve şüphesiz, Tourette sendromunun en dikkat çekici, sosyal açıdan sıkıntı verici ve çarpıcı belirtisidir.

Koprolali, Lesch-Nyhan sendromu gibi diğer psikiyatrik bozuklukların da tipik bir belirtisidir.

Bu bozukluğun risk faktörleri, iletişimin ve konuşmanın bozulmasıdır.

Tourette sendromlu kişiler genellikle sinirlendikleri ya da hoşnut olmadıkları için değil, kontrol edilemeyen dürtüleri nedeniyle sıkıntı çekerler.

Koprolali, şizofreni (hastanın gerçeklikle olan ilişkisini kaybettiği, sosyal aktivitelerden çekildiği ve tuhaf davranışlar sergilediği, düşünceyle ilgili ciddi bir psikiyatrik bozukluk) gibi bir duruma yol açabilir.

Bu bozukluğu tedavi etmek için botoks enjeksiyonları gibi maddeler kullanılır. Bunlar daha genel bir rahatlamaya yol açar.

Kpsscafe.com.tr | Ankara