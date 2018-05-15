CHP'li Atıcı 'Sağlık Bakanı Olacağım'

24 Haziran'daki Milletvekili seçimleri için adaylığını açıklamayan CHP'lilerden Aytuğ Atıcı, seçimlerden sonra Sağlık Bakanı olacağını iddia etti.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için milletvekili adaylık başvurusunu gerçekleştirmeyen CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, seçimlerden sonra CHP'nin iktidara geleceğini kendisinin de Sağlık Bakanı olacağını o yüzden aday olmadığını söyledi. Atıcı, "Ben seçimden sonraki CHP iktidarında Sağlık Bakanı olacağım. O yüzden vekillik başvurusunda bulunmadım. Bunu Genel Başkan’a da söyledim" ifadelerini kullandı.

24 Haziran 2018 tarihinden sonra uygulamaya geçecek yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Kabinesini meclis dışından seçmek durumunda kalıyor. Yani milletvekili olanlar bakan olamıyor.

Bakan olmak için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor.

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