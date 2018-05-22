CHP'li Aday Sırayı Beğenmeyince Hem Partiden, Hem Adaylıktan İstifa Etti

Trabzon'da 24 Haziran 2018'de gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili seçimleri için CHP'nin 4'üncü sıradan aday gösterdiği Ferda Kudunoğlu, 4. sıradan aday gösterildiğini gerekçe göstererek hem CHP'den istifa ettiğini hem de adaylıktan çekildiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon'da Ahmet Kaya, Abdülkadir Çelebi, Nuri Aydın, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu aday göstermişti. Kudunoğlu sosyal medya hesabından, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk’ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4’üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" paylaşımını yaptı.