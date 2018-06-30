CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Soylu PKK'ya Hizmet Ediyor

CHP Genel Başkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'ye yönelik açıklamaları ve CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatını da değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, "Soylu'yu çok ciddiye almıyoruz, ciddiye alınacak bir Bakan değil zaten. Güvenliği sağlaması gereken bir Bakan'ın kışkırtıcılık yapması başlı başına bir felaket. Asıl üzerinde durulması gereken nokta o. İki; Süleyman Soylu bunu kendisi mi söyledi yoksa Soylu'ya birileri mi söyletti? Birileri Soylu'ya söylettiyse, bu bir kaos planının Türkiye'de bir iç çatışma planının ilk adımıdır.

Bu hem FETÖ'ye hem PKK'ya yarar. Bu söylem PKK'ya hizmet söylemidir. 35 yıldır PKK'nın ayrıştıramadığı, bölemediği bir toplumu Soylu bölmek, ayrıştırmak istiyor. Açıkça Soylu, PKK'ya hizmet ediyor. Soylu kullanılıyor. Geçmiş siyasal birikimine bakınca kullanılmaya müsait bir kişi. Çıkar peşinde koşan bir isim. Bu söylemle kendisine yeni bir alan açabilir mi arayışında olan bir isim. Dolayısıyla Soylu'nun değil ama Soylu'ya bu cümleleri kurdurtan kimdir, asıl onun üzerinde durmak gerekiyor." dedi.

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