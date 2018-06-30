Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Soylu PKK'ya Hizmet Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tabloyla ilgili konuştu.

banner396

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Soylu PKK'ya Hizmet Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ortaya çıkan siyasi tabloyla ilgili konuştu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:41
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Soylu PKK'ya Hizmet Ediyor

CHP Genel Başkanı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'ye yönelik açıklamaları ve CHP'lilerin şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatını da değerlendirdi. 

Kılıçdaroğlu, "Soylu'yu çok ciddiye almıyoruz, ciddiye alınacak bir Bakan değil zaten. Güvenliği sağlaması gereken bir Bakan'ın kışkırtıcılık yapması başlı başına bir felaket. Asıl üzerinde durulması gereken nokta o. İki; Süleyman Soylu bunu kendisi mi söyledi yoksa Soylu'ya birileri mi söyletti? Birileri Soylu'ya söylettiyse, bu bir kaos planının Türkiye'de bir iç çatışma planının ilk adımıdır.

Bu hem FETÖ'ye hem PKK'ya yarar. Bu söylem PKK'ya hizmet söylemidir. 35 yıldır PKK'nın ayrıştıramadığı, bölemediği bir toplumu Soylu bölmek, ayrıştırmak istiyor. Açıkça Soylu, PKK'ya hizmet ediyor. Soylu kullanılıyor. Geçmiş siyasal birikimine bakınca kullanılmaya müsait bir kişi. Çıkar peşinde koşan bir isim. Bu söylemle kendisine yeni bir alan açabilir mi arayışında olan bir isim. Dolayısıyla Soylu'nun değil ama Soylu'ya bu cümleleri kurdurtan kimdir, asıl onun üzerinde durmak gerekiyor." dedi.  

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpCHP GENEL BAŞKANI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da Kayıp Müzisyenden Kötü Haber Geldi! 
Antalya'da Kayıp Müzisyenden Kötü Haber Geldi! 
Facebook'tan Bir Skandal Daha! Bu Sefer 120 Milyon
Facebook'tan Bir Skandal Daha! Bu Sefer 120 Milyon
Son Dakika! Bahçeli'den 'İdam' Açıklaması Geldi 'Sonuçlarına Katlanacaklar'
Son Dakika! Bahçeli'den 'İdam' Açıklaması Geldi 'Sonuçlarına Katlanacaklar'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim