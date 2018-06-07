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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Para ile Beni Korkutabileceğinizi mi Sanıyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man adası belgeleri iddiasıyla ilgili açılan davada Erdoğan'ın yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmesine yönelik basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Para ile Beni Korkutabileceğinizi mi Sanıyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man adası belgeleri iddiasıyla ilgili açılan davada Erdoğan'ın yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmesine yönelik basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 17:38
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Para ile Beni Korkutabileceğinizi mi Sanıyorsunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man adası belgeleri iddiasıyla ilgili açılan davada Erdoğan'ın yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmesine yönelik basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

Man adası belgelerinin gerçek olduğunu, Man adasında para hareketi olduğunu, bu hareketin Cumhurbaşkanı tarafından da doğrulandığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, davanın henüz sonuçlanmadığını, Türkiye'de bir sonuç alamaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davayı taşıyacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "18 milyon dolar gerçek mi gerçek. Man adasında para hareketi oldu mu, oldu. Kendisi de itiraf etti. Bu tazminat ne için? Beni korkutmak için. Ben o davayı mutlaka kazanacağım, Türkiye'de olmasa dahi AİHM'de kazanacağım. Bütün belgeleri doğru. Talimat alan yargıç para ile beni korkutabileceğini sanıyor. Biz parayla korkmayız. Biz namuslu adamlarız. Ülkenin çıkarları aleyhine eylemlerle müdahale ederiz. Bu 18 milyon dolar nerede? Karar veren hakim hakim değil." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Adalet Yürüyüşü ismini verdiği Ankara'dan İstanbul'a gerçekleşen yürüyüşte çok sayıda CHP'li ismin telefonlarının dinlendiğine yönelik iddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşünde pek çok arkadaşımın telefonu dinlendi. Telefonlarımızın dinlendiği gerçeğini ortaya çıkardılar. Alman hükümetinin izni olmadan dinlemeyi öngören yazılımın Türkiye'ye satılması mümkün değil. Alman hükümetinin izniyle bu yazılım satılabiliyor. Hükümetin yönetimindeki kurumlardan hangisi bu yazılımı aldı. İçişleri Bakanı adam gibi benim sorularıma cevam versin. Suç duyurusunda bulunduk. İçişleri Bakanı olarak bu yazılımı satın almadık desin. Adalet Yürüyüşü'nde yüzlerce binlerce kişi dinlenmedi desin." şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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