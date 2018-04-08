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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Satışı Durdur, Gelip Tebrik Edeceğim"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şeker Fabrikası çağrısı.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Satışı Durdur, Gelip Tebrik Edeceğim"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şeker Fabrikası çağrısı.

08 Nisan 2018 Pazar 12:28
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Satışı Durdur, Gelip Tebrik Edeceğim"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına karşı CHP tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorum Hürriyet Meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Satışları durdurma' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrukalarını kim kurdu? Atatürk, İnönü kurmuş, Menderes kurmuş, Demirel kurmuş, Ecevit kurmuş, Erbakan kurmuş, Özal kurmuş. Tüm başbakanlar şeker fabrikası kurmuş. Kurmayıp da başbakanlık koltuğunua oturan bir kişi var, onu da zaten siz biliyorsunuz. Bir tek şeker fabrikası kurmamıştır. Türkiye vatanı şeker gibidir, şeker satılmaz. Hayatında şeker fabrikası kurmayan şimdi "şeker fabrikalarını satacağım" diyor. Kime neden satacağız? Şeker pancarı üretiminde Türkiye dünya beşincisi. Bunu hazmedemiyorlar.

Buna izin vermeyeceğiz.Her evde şeker var. Gerçi birilerinin sarayında şeker yok. Efendim sarayda şeker kilo aldırıyormuş onun yerine bal kullanıyorlarmış. Buğday unu yerine, badem unu kullanıyorlar ve badem sütü ile besleniyorlar. Yüzünüze, gözünüze, dizinize dursun kardeşim. Millet asgari ücrete muhtaç. Sen, 'ben şeker fabrikalarının satışını durdurdum' de vallahi billahi gelip tebrik edeceğim." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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