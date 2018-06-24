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CHP Genel Başkanı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, Çankaya'daki Arjantin ilkokuluna giderek burada oyunu kullandı.

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CHP Genel Başkanı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, Çankaya'daki Arjantin ilkokuluna giderek burada oyunu kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 13:29
CHP Genel Başkanı: Devlet Memuru Olduğunuzu Unutmayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu, Çankaya'daki Arjantin ilkokuluna giderek burada oyunu kullandı.

CHP Liderine eşi ve oğlu eşlik ederken, oy işlemlerinden sonra gazetecilere açıklmalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yorucu bir maratondan sonra sandığa gidiyoruz oylarımızı kullanıyoruz. Ankara’da eşim ve oğlum oylarımızı kullandık. Genel merkezde arkadaşlarım çalışıyorlar. Türkiye'nin değişik illerinde görevlendirdiğimiz milletvekili arkadaşlarım var. Türkiye'nin genelinde şu anda ciddi sorunla karşılaşmadık amaözllikle belli bölgelerden ciddi şikayetler geliyor. Milletvekili arkadaşlarımız sorunu çözmek için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Öğleden sonra Parti Sözcüsü daha ayrıntılı açıklama yapacak" ifadelerini kullandı.

Tüm kamu personeline çağrıda bulunduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz, devletin memurusunız. Devletin geleceği bekası demokrasisi adaleti için çalışmak zorundasınız. Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var özellikle Doğru Güneydoğudan gelen şikayetler var. Bu nedenle onlara devlet memuru olduklarını hatırlatmak benim görevidir. Türkiye'nin dünyada demokrasisi gelişmiş ülke olarak sesini duyurması için her şeyden önce seçimin üzerine gölge düşmemesi gerekir. Seçim üzerine düşecek her gölge demokrasimize indirilmiş bir darbedir. Bu bağlamda bütün kamu görevlilerine tekrar uyarıda bulunmak benim görevimdir. Herkes görevini yapsın. Sandıktaki arkadaşlarımız görevini yaptığı sürece demokrasi konusunda da bir kaygımız tasamız olmayacaktır. " Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını ise parti genel merkezinde takip edecek." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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