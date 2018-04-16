CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan : OHAL'den Vazgeçin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye'de ciddi olumsuz bir macera yaşanmaması için OHAL'den vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Şırnak'ta bölücü kahpelerle girilen çatışma neticesinde şehit olan askerlerimize Allah'dan rahmet, yaralı askerimize şifa dilediğini söyleyerek konuşmasına başladı.

16 Nisan'daki anayasa referandumunun üzerinden bir sene geçtiğini hatırlatan Tezcan, "Hem Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hem de tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli, 'OHAL'in devam etmesi gerektiğini' ifade ediyorlar. Biz, OHAL'in derhal kaldırılması gerektiğini söylüyoruz.Kurun ateşini düşürmek, işsizlikle mücadele etmek, yatırımları artırmak istiyorsanız, Türkiye'yi bir ciddi olumsuz ekonomik maceranın içine sokmak istemiyorsanız, atacağınız ilk ve en önemli adım OHAL'i kaldırmaktır. OHAL güvensizliktir, piyasalar güven ister. Bu yüzden hem özgürlükler, hem demokrasi hem ekonomik istikrar için derhal OHAL'den vazgeçin." ifadelerini kullandı.

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