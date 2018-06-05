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CHP, FETÖ'nün İade Dosyalarını İnceledi: Flaş Açıklama Geldi

Adalet Bakanlığı ise  ABD'ye gönderilen belgeleri CHP' heyetine sundu. Bu evrakları inceleyen heyet içerisinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konu ile ilgili yaptığı  "Bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor" dedi.

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CHP, FETÖ'nün İade Dosyalarını İnceledi: Flaş Açıklama Geldi

Adalet Bakanlığı ise  ABD'ye gönderilen belgeleri CHP' heyetine sundu. Bu evrakları inceleyen heyet içerisinde yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konu ile ilgili yaptığı  "Bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor" dedi.

05 Haziran 2018 Salı 11:11
CHP, FETÖ'nün İade Dosyalarını İnceledi: Flaş Açıklama Geldi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesi için bomba açıklamalarda bulunmuştu. Bu iddialara hükümetten sert yanıtlar gemiş, daha sonra CHP heyeti iade evraklarını incelemek için istekte bulunmuştu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın kaleme aldığı haberine göre, Manisa Girişimciler Derneği tarafından önceki gün akşam saatlerinde düzenlenen "MAGİDER Manisa Siyasetçilerini Dinliyor" programının ilk konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, silahlı terör örgütü FETÖ'nün Elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili dosyayı inceleyen 4 kişilik heyetin ilk değerlendirmelerini açıkladı.

Özel konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz gibi cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, Fethullah Gülen'in iadesinin usulüne uygun yapılmadığına ilişkin kendisine ulaşan bilgilerden sonra bu konuyu gündeme getirmiştir. Ardından bu konu bir polemiğe dönüştürülmüş. Belgelerin oluşturduğumuz uzman kişiler tarafından incelenmesi talebimiz oldu. Bu talebe cevap verildi. Pazartesi günü 4 kişiden oluşan 2'si milletvekilimiz, 2'si de konunun uzmanı hukukçudan oluşan heyetimiz incelemelerini tamamladılar. 5 saati geçen incelemelerin sonucunda bize heyetimizden verilen bilgi gerekli incelemeleri yaptıklarını, kendilerine evrakların gösterildiğini, yaptıkları incelemelerde Sayın İnce'nin dile getirdiği hassasiyetler, duyduğu rahatsızlıklar, kendisine ulaşan duyumları doğrular nitelikte eksiklikler tespit ettiklerini ifade ettiler. Heyetimiz raporunu hızla yazıyor. Rapor cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Detaylı açıklamalar sayın İnce ve genel başkanımız tarafından önümüzdeki gün ve saatlerde yapılacaktır"

KANDİLE OPERASYON AÇIKLAMASI

Kandil'e operasyon sinyalini seçim öncesi yapılan bir siyasi hesap olduğunu iddia eden İnce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin affı tekrar gündeme taşımasını ise, "Af çıkacak demek duygu istismarından başka bir şey değildir'' diyerek değerlendirme yaptı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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