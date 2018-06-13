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CHP'den TRT Kararı! 'İPTAL EDİLDİ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TRT'de kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Yüksek Seçim Kurulu ve TRT'ye bildirdi.

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CHP'den TRT Kararı! 'İPTAL EDİLDİ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TRT'de kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Yüksek Seçim Kurulu ve TRT'ye bildirdi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:06
CHP'den TRT Kararı! 'İPTAL EDİLDİ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TRT'de kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Yüksek Seçim Kurulu ve TRT'ye bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını YSK ve TRT'ye bildirdi. CHP Basın biriminden yapılan açıklamada, TRT'nin tarafsız yayın yapmadığı bu yüzden ilgili kararın alındığı söylenirken, "TRT'nin kendisine bağlı radyo ve televizyonlarının tümünde şu ana dek sürekli taraflı yayın yapması, objektif yayın ilkelerine uymaması, normal yayın akışında seçime giren siyasi partiler ve adaylara eşit davranmaması nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi, kendisine tanınan konuşma hakkını kullanmayacağını Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından YSK'ya ve TRT'ye bildirdi." ifadelerine yer verildi.

Tezcan'ın konuya ilişkin YSK'ya gönderdiği yazıda, bu çerçevede 11 Haziran'da çekimi yapılan 17 Haziran'da yayımlanacak konuşmanın yayımlanılmasından vazgeçildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ChpChp Trt
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