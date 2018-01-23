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CHP'den Taşeron Kadro Çıkışı 'Her Yerde Söylenmesi Gerekiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin taşerona kadro meselesinin mimarı olduğunu, bunun her yerde söylenmesi gerektiğini söyledi.

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CHP'den Taşeron Kadro Çıkışı 'Her Yerde Söylenmesi Gerekiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin taşerona kadro meselesinin mimarı olduğunu, bunun her yerde söylenmesi gerektiğini söyledi.

23 Ocak 2018 Salı 13:09
CHP'den Taşeron Kadro Çıkışı 'Her Yerde Söylenmesi Gerekiyor'

CHP'den Taşeron Kadro Çıkışı 'Her Yerde Söylenmesi Gerekiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'nin taşerona kadro meselesinin mimarı olduğunu, bunun her yerde söylenmesi gerektiğini söyledi.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatına da değinen CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Türkiye neden bu duruma düştü, onun da sorgulanması gerekiyor. 2011'de uyardık ama hükümet kendi anlayışından dolayı hem Ortadoğu'yu hem Türkiye'yi kan gölüne çevirdi. Yanlış bir Suriye politikasıyla maalesef burası bir ateş gölüne döndü." dedi. Taşeron kadro meselesinin mimarının CHP olduğunu söyleyen Ağbaba, KİT'lere de kadro verilmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba , "Taşerona kadro meselesinin mimari CHP''dir. Bunu herkesin her yerde söylemesi gerekiyor. Herkesin bilmesi gerekiyor, taşeron işçilerin de bilmesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı bu konuyu gündeme getirmemiş olsaydı, 2015'de bütün taşerona kadro vereceğiz dememiş olsaydı bu kadrolarda verilmezdi. Taşeron bugün bu noktaya geldiyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeği çoktur." dedi.

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ChpChp TaşeronChp Taşeron Kadro
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