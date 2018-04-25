CHP'den Son Dakika Abdullah Gül Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Abdullah Gül idialarına sert yanıt.

Sosyal medya hesabı üzerinden Abdullah Gül iddialarıyla ilgili konuşan Özgür Özel, "YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta." ifadelerini kullandı. Bazı yazılı basın ve görsel medyada Abdullah Gül'ün Çatı aday olacağına yönelik haberlerin artması üzerine CHP'li Muharrem İnce'de CHP'nin adayının Abdullah Gül olmadığını, olamayacağını söylemişti.

MHP Lideri Bahçeli : İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak,alayı birden,yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir.Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder." demişti.

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