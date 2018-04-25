Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

CHP'den Son Dakika Abdullah Gül Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Abdullah Gül idialarına sert yanıt.

banner396

CHP'den Son Dakika Abdullah Gül Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Abdullah Gül idialarına sert yanıt.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:57
CHP'den Son Dakika Abdullah Gül Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Abdullah Gül idialarına sert yanıt.

Sosyal medya hesabı üzerinden Abdullah Gül iddialarıyla ilgili konuşan Özgür Özel, "YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta." ifadelerini kullandı. Bazı yazılı basın ve görsel medyada Abdullah Gül'ün Çatı aday olacağına yönelik haberlerin artması üzerine CHP'li Muharrem İnce'de CHP'nin adayının Abdullah Gül olmadığını, olamayacağını söylemişti.

MHP Lideri Bahçeli : İp’e grup kurdurup 23 Nisan’ı terörize eden namert ve nankörler kutuplaşmanın Truva Atıdır. Bu vahşi ata 11’nci Cumhurbaşkanı nasıl biner? Kardeşlik hukukuna kıymayı, Türkiye karşıtı cephenin eline düşmeyi gönüllüce nasıl kabullenir?Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak,alayı birden,yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir.Türk’e ve Türkiye’ye ne kadar hasım varsa faaliyet halindedir. Sayın Abdullah Gül, bunların yüzünü güldürecekse, gül olup tepelerinden yağacaksa hem kendisine hem de geçmişine bilinsin ki ihanet eder." demişti.

Kamudan haberler, son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.04.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
Chp Son DakikaChp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim