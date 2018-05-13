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CHP'den 'Mahkumlara Af' Çıkışı 'Bunlar Ciddi Meseleler, Twitter'dan Görüşülmez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan MHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen 'Mahkumlara Af' meselesine ilişkin önemli açıklamalar.

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CHP'den 'Mahkumlara Af' Çıkışı 'Bunlar Ciddi Meseleler, Twitter'dan Görüşülmez'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan MHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen 'Mahkumlara Af' meselesine ilişkin önemli açıklamalar.

13 Mayıs 2018 Pazar 13:59
CHP'den 'Mahkumlara Af' Çıkışı 'Bunlar Ciddi Meseleler, Twitter'dan Görüşülmez'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Maltepe Cezaevinde tutuklu bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı'nın geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden mahkumlara yönelik 'Af' mesajı içeren açıklamalarıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Tezcan, "Biz, ittifak bu konuda müttefik mi, tek adam koalisyonu bu konuda müttefik mi diye merak ediyorduk. Bugün gelen açıklamalardan tek adam koalisyonunun lideri, yani Sayın Bahçeli'nin ittifaktaki ağabeyi Erdoğan, 'Bizim bununla ilgimiz yok.' demiş. Demek ki birbirleriyle henüz görüşüp danışmadılar.

Bu meseleler Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir. Seçim öncesinde etrafa şekerleme dağıtır gibi konuşulacak, Twitter mesajlarıyla görüşülecek işler değildir. Parlamentoda oturur konuşuruz. Böyle bir tablo ne isteniyor, ne çerçevesi var bakmak lazım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ChpCHP GENEL BAŞKANI
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