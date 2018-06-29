CHP'den Eren Erdem'in Tutuklanmasına İlişkin Açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, eski İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi üyelerinden Eren Erdem'in tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdem'in tutuklanmasının kurgulanmış bir siyasi operasyon olduğunu öne süren Tezcan, tutuklama kararının Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliğinin, hukuki güvenliğinin olmadığına kanıt olduğunu iddia etti. Erdem hakkında açılan davanın Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım iddialarını içerdiğini hatırlatan Tezcan, Erdem'in bu dava sebebiyle 19 Eylül'de duruşması olduğunu hatırlattı.

CHP Sözcüsü, "19 Eylül tarihinde Eren Erdem, duruşmasına gidecek, savunmasını yapacak. Aslolan tutuksuz yargılamadır. Her şey net olarak ortaya çıkacak ama bir algı operasyonu yaratılmak için Eren Erdem apar topar tutuklanıyor.Bu tam bir komedi. Hayatları, bütün yaşamları FETÖ'ye yardım, FETÖ'yü devlete yerleştirmek, FETÖ'yle iştirak halinde iş tutmakla geçenler, hayatı FETÖ ile mücadeleyle geçmiş bir arkadaşımızı FETÖ'ye yardımdan tutukluyor. Ne yazık ki Türkiye bu tür acı iftiralarla ilk defa karşılaşmıyor. Daha önce Sözcü, Cumhuriyet gazetesi yazarlarında olduğu gibi, yaşamı boyuncu FETÖ ile mücadele etmiş olanlar, yaşamı boyunca FETÖ ile el ele tutuşup, beraber iş tutanlar tarafından FETÖ'cülükle suçlanıyor. Dokuz kitabında da FETÖ ile mücadele etmiş, gazeteciyken de siyasetçiyken de FETÖ ile mücadele etmiş... Delil olarak dayandıkları hususlar FETÖ'cülerin iddianamelerinde yazdıkları hususlar. FETÖ'cülerin topladıkları delilleri, Eren Erdem'in aleyhine kullanıyorlar. Bunu hiçbir vicdan sahibinin kabul edebilmesi mümkün değildir. Bu çok açık siyasi operasyon yapma alışkanlığında olanların atacağı iftiradır." şeklinde konuştu.

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