CHP'de Yumruklu Kavga İddialarıyla İlgili Açıklama Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın genel merkezdeki odada yumruklaştığına yönelik basında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Böyle bir şey yok. Bülent, benim karanlık gün dostum. Cezaevi günlerimde beni en çok ziyaret eden insan. Bıraktım yumruklaşmayı ya da kavgayı aramızda meselenin tek bir sözü bile olmadı. Bu yalan manşetlerle seçim kampanyası sürdürüyorlar. Atmasyon, palavralarla iş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Koridorlarında meydana geldiği öne sürülen kavganın milletvekili seçim listeleriyle ilgili olduğu, Tezcan tarafından son şekli verilen listeye Özkan'ın İstanbul'dan aday gösterilmesiyle ilgili itiraz ettiği , Tezcan'ın da 'İzmir Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı seni İstemiyor' şeklinde yanıt verdiği iddia edilmiş, bunun üzerine kavga çıktığı, güvenlik güçlerinin ikiliyi ayırdığı öne sürülmüştü.

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