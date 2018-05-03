CHP'de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kesin Gözle Bakılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağı yarın düzenlenecek törenle belli olacak.

CHP kulislerindeyse son iki gündür sadece İnce'nin ismi konuşuluyor. Öyle ki adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İlhan Kesici de 'Kendisini arayıp tebrik ettim' dedi. CHP'nin TBMM Grup toplantısına katılan Muharrem İnce, çıkışta basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bırakmakla yetindi.

CHP'li İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı. Yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacak isimlere CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen Muharrem İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." dedi. CHP'li İlhan Kesici ise basın mensuplarına, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." ifadelerini kullandı.

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