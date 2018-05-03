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CHP'de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kesin Gözle Bakılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağı yarın düzenlenecek törenle belli olacak.

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CHP'de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kesin Gözle Bakılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağı yarın düzenlenecek törenle belli olacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:59
CHP'de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kesin Gözle Bakılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kim olacağı yarın düzenlenecek törenle belli olacak.

CHP kulislerindeyse son iki gündür sadece İnce'nin ismi konuşuluyor. Öyle ki adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İlhan Kesici de 'Kendisini arayıp tebrik ettim' dedi. CHP'nin TBMM Grup toplantısına katılan Muharrem İnce, çıkışta basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kendisine yönelttiği soruları yanıtsız bırakmakla yetindi.

CHP'li İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." ifadelerini kullandı. Yüz bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olacak isimlere CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen Muharrem İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." dedi.  CHP'li İlhan Kesici ise basın mensuplarına, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 15:28
Anahtar Kelimeler:
Chp Muharrem InceChp
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Bir dost 5 saat önce

Ulan oğlum boşuna şansınızı zorlamayın siz Kemal Paşayı Anıtkabirden kaldırıp getireceksiniz yine seçilemezsiniz sizin devriniz kapandı anlasanıza

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