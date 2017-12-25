Cezaevinde Sızan Gazdan Etkilenen Asker Şehit Oldu

Son dakika haberi Ağrı'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Ağrı'da gazdan dolayı xezhirlenen asker şehit oldu.

Alınan bilgilere göre Ağrı M Tipi Cezaevi'nde, bundan 21 gün önce meydana gelen olayda, cezaevinde su ihtiyacının karşılanması için açılan ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması nedeniyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan dolayı bir jandarma er etkilendi. Gazdan etkilenen jandarma er İdris Güleç, helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılara tredavi altına alındı. Bundan 21 gün önce hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Jandarma Er doktoların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu..

Şehit erin yarın Erzurum'da yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği edinilen son dakika bilgileri arasında.

Yaşanan Skandal Olay

21 gün önce Ağrı M Tipi Cezaevinde, cezaevinin su ihtiyacının karşılanmak için açılan, ancak tahliller sonucu suyun sağlıklı olmaması sebebiyle kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan dolayı 2'si ağır 45'i asker ile aralarında polis, sağlık ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 58 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılaran tedavi altına alınan personellerden durumu ağır olan er Güleç ile bir uzman çavuş, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Söz konusu gaz sızıntısının ardından Erzurum İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer uzmanı 5 kişilik ekip, cezaevinde benzer bir olumsuzluk yaşanmaması için ölçümler incelemeler yapılmıştı.

Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara