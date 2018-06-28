Cevizoğlu'ndan Skandal Hz. Muhammed ve Atatürk Açıklaması: "Bugün Dirilseler.."

Ünlü televizyoncu Hulki Cevizoğlu canlı yayında skandal sözler söyledi.

Canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren Cevizoğlu'ndan skandal ötesi bir değerlendirme geldi. Açıklamasında oldukça küstah sözlere yer veren Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V.) seçimlere soktu.

"Atatürk kalkıp; gelse CHP'nin bugünkü oyundan fazla oy alamaz" diyen Hulki Cevizoğlu, bu açıklamasını daha da ileri seviyeye taşıyarak "Hz. Muhammed bugün dirilip gelse parti kursa Erdoğan’dan daha yüksek oy alamaz” iddiasında bulundu.

KRT'nin canlı yayınında seçim sonuçlarıyla ilgili Cevizoğlu, “Bugün Atatürk dirilse gelse CHP’nin başına geçse ya da başka bir parti kursa bundan daha fazla oy alamaz. Daha önce de söyledim. Hz. Muhammed, İslamiyetin peygamberi, peygamberimiz bugün dirilip gelse parti kursa Erdoğan’dan daha yüksek oy alamaz” ifadelerini kullandı.

Cevizoğlu bu sözlerinin devamında ise şunları söyledi: “Bu Hz. Muhammed’in, Erdoğan’dan daha geride olması veya Atatürk’ün CHP’lilerden daha geride olmasından dolayı değil. Neden? Toplumsal yapıdan… Toplumsal yapı bu şekilde örülmüştür" ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM ATTI

Peygamber Efendimizle ilgili sözleriyle bir skandala imza attığını farkeden ve küstah sözler sarfettiğini söyleyen Hulki Cevizoğlu, bir adım geri attı ve şöyle devam etti: "Bugün Atatürk’e diş bileyen kesimlerin sayısı çok fazladır. Atatürk’ün kendisi de gelse bu oylardan fazla alamaz. Böyle bir toplum inşa edildi. Aynı şey sağ yapıda da var. Peygamber Efendimiz demeyelim de Peygamberimizin sahabeleri de gelse Erdoğan’dan fazla oy alamaz" ifadelerini kullandı.

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