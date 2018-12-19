Cem Uzan Türkiye'nin açtığı 2 milyar dolarlık davayı kazandı

İş adamı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Türkiye tarafından mal varlıklarına el konulması ile ilgili açılan davayı kazandı.

Euronews'in AFP kaynaklarından edindiği bilgiye dayandırdığı habere göre, Türkiye'de yolsuzluk suçundan ceza alan fakat sığınmacı statüsünde Fransa'da yaşamını sürdüren Cem Uzan'ın mal varlıklarına el konulması için açılan davada hakim, hükümete muhalif iş adamını haklı buldu.

Fransa'da gerçekleşen dava neticesinde Cem Uzan'ın geçici olarak el konulan varlıklarının kendisine iade edilmesine karar verildi.

Karar TMSF avukatı Jacques-Alexandre Genet tarafından temyize götürüldüğü için hemen uygulanmayabilir.

2017'nin ağustos ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından görevlendirilen bir Fransız icra memuru, Uzan'ın Paris'teki evine baskın yaparak kasalarını zorla açmış ve kendisine ait 2.1 milyar dolar değerinde hisseye el koymuştu.

Cem Uzan'ın avukatı Matthias Pujos, söz konusu hisselerin büyük kısmının ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait olduğunu belirtti.

Mahkeme el konulmayı ilk aşamada iptal etse de Ankara, başka bir icra memuru aracılığıyla hisseleri tekrar almıştı. Salı günü verilen hakim kararında Cem Uzan haklı bulunarak el konulma tedbirine son verildi.

Avukat Pujos, "Bu, Türkiye'nin mahkeme prosedürleri üzerinde uyguladığı taciz stratejisine son veren çok önemli bir zaferdir" açıklamalarında bulundu.

Avukat ayrıca icra memuru hakkında özel haneye tecavüz ve hırsızlık suçlamalarıyla karşı dava açtı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 yılında Cem Uzan'a nitelikli zimmet suçuyla 18 sene 5 ay hapis ve yaklaşık 4 milyar 400 milyon TL adli para cezası vermişti.

Verilen ceza yargıtay tarafından 2015 yılında onamıştı.

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