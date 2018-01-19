Çavuşoğlu Sert Çıktı: "Bunlara Müdahale Etmezsek.."

Başbakan Yardımcısından Flaş Açıklama: "Bunlara Müdahale Etmezsek..."

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mahalle başkanları toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, "Son birkaç yıldır Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde her vesileyle Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorlar. Terör koridoru oluşturmak suretiyle Türkiye'nin güneyini kuşatmak, Hicaz bölgesiyle olan bağını kopartmak ve ilerleyen süreçte ülkemizin huzuruna kast etmek, içerideki oldubittilere fırsat kollamak suretiyle orada terör gruplarını destekliyorlar. Terör gruplarıyla alakalı bir icraat, oluşum söz konusu olmaya başladı. Biz bunlara göz yummayacağız. Türkiye, terörle yurt içinde nasıl mücadele ediyorsa, sınır güvenliğini güvenlik alanlarında muhafaza etmek için terör unsurları Suriye'de, Afrin'de de gerekirse gidecek, vuracak, gelecek ve gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Gereğini Yapmak zorundayız

"Bugün, PYD demek PKK demektir" diyerek sözlerine devam eden Hakan Çavuşoğlu, şu şekilde konuşmasını sürdürdü:

"Bugün PKK'lı teröristlerin PYD'nin içerisinde yuvalandığını biliyoruz. Afrin'den, Hatay'a sızmak suretiyle, Türkiye'de operasyon gerçekleştirecek olan teröristleri biliyoruz. Buna göz mü yumacağız. Afrin'den gelmek sureti ile Türkiye'de terör eylemlerine tenezzül ediliyorsa gereceğini yapacağız, yapmak zorundayız. Biz bu ülkenin bugünkü yöneticileriyiz. Biz, çocuklarımıza bu devletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillere sorunlu bir Türkiye bırakamayız. PKK, PYD oldubitti ile güneyimizde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyorsa buna göz yumamayız. Bu örgüt, oradaki Kürt kardeşlerimize de kasteden, adeta onlara da soykırım uygulayan bir anlayış ile yer edinmeye çalışıyor. Soykırım uyguluyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını alarak zorunlu asker yapmak istiyor. Buna göz yumamayız. Afrin'den Türkiye'ye dönük olarak taciz atışları geliyorsa, biz buna göz yummayız. Bunun gereğini yapmak durumundayız."

Müdahale Etmezsek...

Önemli bir zaman diliminden geçtiklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Millet olarak, milli bir konu bu. Kenetlenmemiz gerekiyor. Bugün Afrin'den ortaya çıkan durum Türkiye'nin beka ve varoluş sorunudur. Biz bu duruma müdahale etmezsek tarih bizi yargılar. Bunun gereğini yapmak durumundayız. Ne olursa olsun Türkiye'nin güvenliğini, sınır güvenliğini o bölgeden gelecek terör unsurlarını bertaraf etmek için bu operasyonu gerçekleştirmek durumundayız. Bunu Allah'ın izniyle yapacağız. Biz iki bin yıllık geleneği olan bir devletiz. Biz kabile devleti değiliz. Kimsenin bizim itibarımızla oynamasına izin veremeyiz. Birkaç terör örgütü bir araya gelerek ayar vereceklerini zannedenler ve terör taşeronunu kullananlar bilsinler ki, bu ülke kadim geçmişe sahiptir. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tamda bu süreçte Cumhurbaşkanımız Bursa'da. Buradan vereceği mesajlar önemli. Onun yalnız olmadığını tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Yolumuz uzun, meşakkatli ama bizim kendimize olan inancımız tam. Milletimiz bizi cesaretlendiriyor. Hep birlikte Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşıyacağız" ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.

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